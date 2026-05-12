Трамп: Куба просит о помощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что от властей Кубы поступил запрос о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам.

«Никто из республиканцев не говорил со мной по поводу Кубы, которая является несостоявшимся государством и движется лишь в одном направлении - вниз! Куба попросила о помощи, и мы собираемся разговаривать!» - написал Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив при этом, где и когда могут пройти контакты сторон.

1 мая президент США подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. Так, госсекретарь США в координации с министром финансов получает возможность вводить дополнительные санкции как против американских граждан, так и иностранцев, имеющих отношение к работе ряда сфер кубинской экономики. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг.