29 миллиардов на войну

Во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей представитель Пентагона Джей Херст предоставил обновленные данные о расходах на войну в Иране.

На сегодня война США против Ирана стоила Америке уже 29 млрд долларов – это выше цифры в 25 млрд, которую две недели назад озвучили Конгрессу чиновники Пентагона. Об этом сообщает CNN.

«На момент дачи показаний (Комитету по вооруженным силам Палаты представителей) эта сумма составляла 25 миллиардов долларов, но группа Объединенного штаба и группа контролеров постоянно пересматривают эту оценку, и сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами на содержание персонала в зоне боевых действий», – заявил он.

Ранее CNN сообщил, что оценка в 25 млрд долларов, которую Херст предоставил Конгрессу в апреле, была заниженной и не включала оценочную стоимость ремонта значительных повреждений американских баз на Ближнем Востоке. Один источник отметил, что более точная оценка приближается к 40-50 млрд долларов, если учесть эти расходы на ремонт и замену поврежденного имущества.

На вопрос, может ли Пентагон предоставить Конгрессу более официальный отчет о стоимости войны с Ираном, министр обороны Пит Хегсет ответил, что Пентагон «поделится тем, чем может... когда это будет уместно и необходимо».