Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
29 миллиардов на войну

18:54 1473

На сегодня война США против Ирана стоила Америке уже 29 млрд долларов – это выше цифры в 25 млрд, которую две недели назад озвучили Конгрессу чиновники Пентагона. Об этом сообщает CNN.

Во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей представитель Пентагона Джей Херст предоставил обновленные данные о расходах на войну в Иране.

«На момент дачи показаний (Комитету по вооруженным силам Палаты представителей) эта сумма составляла 25 миллиардов долларов, но группа Объединенного штаба и группа контролеров постоянно пересматривают эту оценку, и сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами на содержание персонала в зоне боевых действий», – заявил он.

Ранее CNN сообщил, что оценка в 25 млрд долларов, которую Херст предоставил Конгрессу в апреле, была заниженной и не включала оценочную стоимость ремонта значительных повреждений американских баз на Ближнем Востоке. Один источник отметил, что более точная оценка приближается к 40-50 млрд долларов, если учесть эти расходы на ремонт и замену поврежденного имущества.

На вопрос, может ли Пентагон предоставить Конгрессу более официальный отчет о стоимости войны с Ираном, министр обороны Пит Хегсет ответил, что Пентагон «поделится тем, чем может... когда это будет уместно и необходимо».

