Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф созвонились

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице президента Ильхама Алиева в соцсети X.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран вновь подтвердили братские и стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном, с удовлетворением отметив устойчивое расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, торговлю, гуманитарные связи.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул значение сессии Всемирного форума по градостроительству, которая пройдет в Баку, и роль Азербайджана как принимающей стороны в продвижении глобальной повестки дня в области городского развития.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за проявленное внимание к Форуму, отметил его значение как ведущей международной платформы для повестки в сфере урбанизации.

Шахбаз Шариф, в свою очередь, сообщил, что в связи с важными делами не сможет принять участие в мероприятии, однако Пакистан будет представлен на сессии на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по региональным процессам, в частности по ситуации на Ближнем Востоке. Ильхам Алиев высоко оценил активную посредническую роль Пакистана и его успешные инициативы по обеспечению прекращения огня, снижению напряженности, отметив, что это является свидетельством высокого международного доверия к руководству страны. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты.

Шахбаз Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить Пакистан. Глава государства с удовлетворением принял приглашение.