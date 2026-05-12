«Ситуация может измениться»: ВОЗ предупредила...

«На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало масштабной вспышки, но, конечно, ситуация может измениться. Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится», — заявил Гебреисус на пресс-конференции в Мадриде 12 мая.

Признаков начала более масштабной вспышки штамма хантавируса Andes пока нет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Однако, по его словам, «ситуация может измениться».

Гебреисус подчеркнул, что власти стран должны строго следовать рекомендациям ВОЗ, которые включают карантин сроком 42 дня и постоянный мониторинг здоровья людей из групп риска. По его словам, каждая из стран, куда были репатриированы пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором было зафиксировано несколько случаев заболевания хантавирусом (в том числе смертельных), несет ответственность за наблюдение за их здоровьем.

На прошлой неделе круизный лайнер MV Hondius вышел из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. На его борту находились около 170 пассажиров и примерно 70 членов экипажа. На борту корабля произошла вспышка хантавируса, три человека погибли. Среди них были супруги из Нидерландов и гражданин Германии. В настоящий момент ВОЗ подтвердила девять случаев заражения хантавирусом. Среди заболевших — гражданка Франции и гражданка США, у которых тест показал положительный результат уже после эвакуации с судна. Еще один случай заболевания выявлен во вторник, 12 мая, у эвакуированного с судна испанца. Сейчас он находится на карантине в военном госпитале в Мадриде. У него зафиксировали субфебрильную температуру и легкие симптомы респираторного заболевания, при этом его состояние остается стабильным.

«Мы ожидали, что случаев будет больше, потому что, как вы, возможно, помните, первый случай заражения на корабле был зарегистрирован 6 апреля, и пассажиры активно контактировали друг с другом. А инкубационный период заболевания составляет от шести до восьми недель», — напомнил Гебреисус.

Хантавирусы — группа вирусов, которые вызывают тяжелые заболевания, включая поражение легких или почек. Болезнь развивается быстро и нередко приводит к летальному исходу. Диагностика осложнена из-за симптомов, которые можно спутать с гриппом: лихорадка, головная боль, мышечные боли, тошнота и усталость. При подозрении на заражение необходимо провести повторный тест через 72 часа после проявления первых признаков болезни. Специфического лечения нет, используется поддерживающая терапия.