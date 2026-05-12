Мирзояну нечего обсуждать с Лавровым

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не планирует обсуждать с российским коллегой Сергеем Лавровым ноту протеста, врученную Еревану, передают армянские СМИ.

«Не вижу особой темы для обсуждения», — сказал Мирзоян журналистам в Ереване 12 мая, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Лавровым.

При этом он отметил, что армянская сторона находится на постоянной связи с российскими партнерами.

7 мая посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в МИД России, где ему заявили о «категорической неприемлемости» предоставления трибуны президенту Украины Владимиру Зеленскому во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

В Кремле попросили Армению разъяснить, как допускается предоставление площадки для «абсолютно антироссийских высказываний». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что не намерен подвергать цензуре выступления участников мероприятия или обязательно реагировать на каждое из них.