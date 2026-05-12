Морской дрон у берегов Греции оказался украинским

Морской дрон, найденный на прошлой неделе вблизи острова Лефкада в Ионическом море, — украинского происхождения, сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас.

«У нас есть уверенность» относительно его происхождения, а случившееся «затрагивало свободу судоходства, а также безопасность судоходства», — цитирует AFP Дендиаса, находящегося с визитом в Брюсселе.

В пятницу греческая береговая охрана сообщила, что накануне рыбаки нашли дрон, отбуксировали его в порт Лефкада и передали военным.

Греческий военный источник AFP сообщил, что дрон был вооружен взрывчаткой. СМИ сообщали, что аппарат напоминал украинские ударные безэкипажные катера типа «Магура».