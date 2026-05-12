USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»

21:36 672

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви назвал исламскую республику «раненым зверем» и заявил, что пришло время «завершить начатое», передает Iran International.

Пехлеви назвал ослабленное положение Тегерана «возможностью, которую нельзя упускать». «Теперь, когда у нас есть раненый зверь, это возможность, которую мы не должны упустить. Это возможность завершить начатое», — сказал Пехлеви.

По утверждению Пехлеви, «этого ожидают не только миллионы иранцев, но и многие страны региона, которые теперь понимают, что с этим режимом невозможно каким-либо образом взаимодействовать».

Он заявил, что дипломатии следует дать шанс, однако усомнился в том, может ли Иран сосуществовать с демократическим миром. «Следует ли дать шанс дипломатии? Конечно, следует. Но разве мы уже не знаем природу этого режима?» — сказал Пехлеви, отметив, что прокси-силы исламской республики «не ограничиваются только Ближним Востоком», и обвинив Тегеран в создании сетей и спящих ячеек в Европе и Соединенных Штатах.

Пехлеви предупредил правительства Запада о недопустимости заключения сделок с так называемыми «умеренными фигурами» в Иране, заявив, что вся система контролируется Корпусом стражей исламской революции. «Вы снова попадаете в ту же ловушку, которую режим расставлял десятилетиями, заставляя вас думать, что существуют какие-то элементы, которые более управляемы и разумны и с которыми можно иметь дело», — сказал Пехлеви.

«Проблема в том, что такого на самом деле не существует, — добавил он. — Это просто люди, которые в конечном итоге находятся там для сохранения системы».

Пехлеви считает, что исламская республика ослаблена, но ее «радикальные элементы» по-прежнему находятся у власти. «Теперь вы сталкиваетесь с системой, которая фактически превратилась в военизированную диктатуру, — уверяет Пехлеви. — Именно КСИР в конечном итоге все контролирует, и никто больше не может ему противостоять».

Трамп: Договоренностей с Путиным не было
Трамп: Договоренностей с Путиным не было
22:48 93
Шесть человек погибли из-за российских ударов по Украине
Шесть человек погибли из-за российских ударов по Украине обновлено 22:33
22:33 3502
Билзерян спросил: «Как убить израильских министров?..»
Билзерян спросил: «Как убить израильских министров?..» Беспрецедентное противостояние; все еще актуально
14:39 3843
Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»
Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»
21:36 673
«Более 1500 км от границы»: Зеленский об ударе по Оренбургской области
«Более 1500 км от границы»: Зеленский об ударе по Оренбургской области видео; обновлено 21:12
21:12 3547
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»? наш комментарий; все еще актуально
12:51 5726
«Ситуация может измениться»: ВОЗ предупредила...
«Ситуация может измениться»: ВОЗ предупредила...
19:33 2838
Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф созвонились
Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф созвонились новость дополнена
19:14 1036
29 миллиардов на войну
29 миллиардов на войну
18:54 2939
Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках
Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках обновлено 18:35
18:35 3227
Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13
Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13 ФОТО; новость дополнена
17:25 2981

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Договоренностей с Путиным не было
Трамп: Договоренностей с Путиным не было
22:48 93
Шесть человек погибли из-за российских ударов по Украине
Шесть человек погибли из-за российских ударов по Украине обновлено 22:33
22:33 3502
Билзерян спросил: «Как убить израильских министров?..»
Билзерян спросил: «Как убить израильских министров?..» Беспрецедентное противостояние; все еще актуально
14:39 3843
Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»
Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»
21:36 673
«Более 1500 км от границы»: Зеленский об ударе по Оренбургской области
«Более 1500 км от границы»: Зеленский об ударе по Оренбургской области видео; обновлено 21:12
21:12 3547
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»?
«Мегринский маршрут» вместо «дороги Трампа»? наш комментарий; все еще актуально
12:51 5726
«Ситуация может измениться»: ВОЗ предупредила...
«Ситуация может измениться»: ВОЗ предупредила...
19:33 2838
Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф созвонились
Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф созвонились новость дополнена
19:14 1036
29 миллиардов на войну
29 миллиардов на войну
18:54 2939
Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках
Путин опять об «Орешнике» и ядерных боеголовках обновлено 18:35
18:35 3227
Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13
Алиев ознакомился с подготовкой к WUF13 ФОТО; новость дополнена
17:25 2981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться