Пехлеви заявил, что в Иране «диктатура КСИР», и призвал «завершить начатое»

Пехлеви назвал ослабленное положение Тегерана «возможностью, которую нельзя упускать». «Теперь, когда у нас есть раненый зверь, это возможность, которую мы не должны упустить. Это возможность завершить начатое», — сказал Пехлеви.

По утверждению Пехлеви, «этого ожидают не только миллионы иранцев, но и многие страны региона, которые теперь понимают, что с этим режимом невозможно каким-либо образом взаимодействовать».

Он заявил, что дипломатии следует дать шанс, однако усомнился в том, может ли Иран сосуществовать с демократическим миром. «Следует ли дать шанс дипломатии? Конечно, следует. Но разве мы уже не знаем природу этого режима?» — сказал Пехлеви, отметив, что прокси-силы исламской республики «не ограничиваются только Ближним Востоком», и обвинив Тегеран в создании сетей и спящих ячеек в Европе и Соединенных Штатах.

Пехлеви предупредил правительства Запада о недопустимости заключения сделок с так называемыми «умеренными фигурами» в Иране, заявив, что вся система контролируется Корпусом стражей исламской революции. «Вы снова попадаете в ту же ловушку, которую режим расставлял десятилетиями, заставляя вас думать, что существуют какие-то элементы, которые более управляемы и разумны и с которыми можно иметь дело», — сказал Пехлеви.

«Проблема в том, что такого на самом деле не существует, — добавил он. — Это просто люди, которые в конечном итоге находятся там для сохранения системы».

Пехлеви считает, что исламская республика ослаблена, но ее «радикальные элементы» по-прежнему находятся у власти. «Теперь вы сталкиваетесь с системой, которая фактически превратилась в военизированную диктатуру, — уверяет Пехлеви. — Именно КСИР в конечном итоге все контролирует, и никто больше не может ему противостоять».