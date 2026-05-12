«Не дождетесь!»: премьер Британии никуда не уйдет

Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил своим министрам, что не уйдет в отставку, несмотря на громкое поражение на местных выборах на прошлой неделе и призывы нескольких десятков депутатов от его собственной Лейбористской партии.

По сообщению Би-би-си, во вторник Стармер созвал на Даунинг-стрит свое правительство и повторил сказанное вчера в речи перед сторонниками: он несет ответственность не только за проигрыш на выборах, но и за выполнение обещаний лейбористов избирателям, и потому никуда не уйдет.

«Страна ждет от нас, что мы продолжим управлять государством. Это я и делаю, и все мы, правительство, должны делать», — заявил Стармер, добавив сказал, что разлад в правительстве дорого обходится стране и ее гражданам.

По подсчетам Би-би-си, за отставку Стармера в той или иной форме к полудню вторника высказались 80 депутатов-лейбористов из 403, включая нескольких членов правительства (в Британии члены правительства остаются депутатами парламента). Одни призвали Стармера уйти немедленно, другие требуют, чтобы он назначил сроки отставки и выборов нового лидера партии. В ответ сторонники Стармера выпустили заявление в его поддержку. К вечеру вторника его подписали более 100 депутатов. В заявлении говорится, что сейчас не время лейбористам затевать выборы нового лидера, поскольку после поражения на местных выборах нужно засучив рукава возвращать доверие избирателей.

Тем временем во вторник подала в отставку, призвав Стармера назначить срок передачи власти, первый член правительства — замминистра жилищного хозяйства Майатта Фанбуллех. За ней последовала парламентский секретарь по делам женщин и детей, бывший кандидат в лидеры партии Джесс Филлипс. До этого были заменены еще шесть парламентских секретарей, выступивших против Стармера.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг, которого сейчас считают главным кандидатом в преемники Стармера, после заседания не стал отвечать на вопросы журналистов.

Разговоры о необходимости сместить премьер-министра Кира Стармера зазвучали в Лейбористской партии после разгрома на местных выборах 7 мая и правящих лейбористов, и консерваторов правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа и, в меньшей степени, левопопулистской Партии зеленых.

По последним опросам, за Reform UK готовы голосовать 27-28% британских избирателей, тогда как за лейбористов и тори — всего примерно по 18%.

