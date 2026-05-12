Трамп: Договоренностей с Путиным не было

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Россия получит «весь Донбасс».

Перед отлетом в Китай на вопрос журналиста, было ли какое-то «понимание» между ним и Путиным, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп допустил, что в нынешнем году может посетить Россию, отметив, что будет делать «все необходимое» для завершения войны в Украине.

Президент США перед отъездом в Китай также заявил, что «конец войны в Украине — я, правда, думаю, что он становится очень близким».

Агентство Reuters отметило сходство этих слов с недавними высказываниями президента России Владимира Путина о грядущем «завершении» конфликта.