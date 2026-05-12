У Турции с продбезопасностью все в порядке

«В последнее время мы наблюдаем распространение так называемого «продовольственного национализма» на глобальном уровне. Мы, как Турция, заранее приняли меры против подобных рисков», — сказал Эрдоган, слова президента приводит Anadolu.

В Турции нет проблем с продовольственной безопасностью, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера.

По его словам, благодаря сбалансированной внешней политике Турции удалось уберечь страну от окружающего ее «огненного кольца» и обеспечить продовольственную безопасность 86 млн граждан.

«С самого первого дня мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы конфликты, глубоко затрагивающие Иран и братские страны Персидского залива, не повлияли на наше сельскохозяйственное производство», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции также сообщил об отсутствии проблем с орошением. По его словам, в этом году был увеличен лимит проектов, получающих государственную поддержку.