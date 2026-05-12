«Зеркальные удары»: и Саудовская Аравия била по Ирану

По данным агентства, удары были нанесены саудовскими ВВС и стали первым известным случаем прямых военных действий Эр-Рияда на территории Ирана. Reuters не удалось установить, какие именно объекты были атакованы.

Саудовская Аравия в конце марта нанесла серию авиаударов по территории Ирана в ответ на иранские атаки на королевство во время войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников.

Один из западных чиновников охарактеризовал произошедшее как «зеркальные удары» в ответ на атаки по Саудовской Аравии. После саудовских атак между Эр-Риядом и Тегераном начались интенсивные дипломатические контакты, сообщили источники Reuters. По их словам, Саудовская Аравия предупредила Иран о готовности к дальнейшим ответным действиям, что привело к негласной договоренности о деэскалации. Число иранских атак на королевство сократилось – со 105 за неделю 25-31 марта до 25 в период 1-6 апреля. В отличие от ОАЭ, занявших более жесткую позицию, Саудовская Аравия стремилась не допустить эскалации и сохраняла дипломатические каналы с Тегераном на протяжении всего конфликта.

Саудовский МИД напрямую не подтвердил агентству информацию об ударах, заявив лишь, что королевство выступает за деэскалацию и стабильность в регионе. Иранский МИД на запрос журналистов также не ответил.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что удары по Ирану также наносили Объединенные Арабские Эмираты. По данным издания, эмиратские ВВС атаковали, в частности, нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван после массированных ударов Ирана по странам Персидского залива.