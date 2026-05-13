Американская атомная подлодка с ракетами в Европе

Американская стратегическая атомная подлодка типа Ohio с межконтинентальными баллистическими ракетами 10 мая зашла на базу в Гибралтаре. Об этом сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

«Этот визит демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО. Подводные лодки Ohio являются незаметными пусковыми платформами для баллистических ракет подводного базирования, обеспечивая США наиболее живучий компонент ядерной триады», — указали в пресс-службе.

В составе ВМС США есть 14 подлодок типа Ohio. Каждая из них способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями.