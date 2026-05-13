«Эпическая ярость» станет «Кувалдой»

В случае срыва перемирия и решения Дональда Трампа возобновить боевые действия Пентагон может переименовать военную операцию США и Израиля против Ирана из «Эпической ярости» в «Кувалду». Об этом сообщил NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Телеканал уточняет, что обсуждение нового названия операции указывает на серьезность намерений США вернуться к атакам на Иран. При этом, несмотря на фактическое действие перемирия, операция «Эпическая ярость» продолжается, рассказал NBC один из представителей Пентагона.

В случае возобновления боевых действий, утверждают собеседники телеканала, военное присутствие США в регионе будет значительно больше, чем в феврале. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США успели заменить и перевооружить часть техники, которая использовалась во время «Эпической ярости».