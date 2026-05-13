«Хезболла» не сложит оружия» и грозит Израилю «адом»

«Силы исламского сопротивления не сложат оружия, - указал Касем. - Мы не покинем поля боя и превратим его в ад для израильских солдат». «Ваши беспилотники захватывают их землю и уничтожают израильскую оккупацию, - заявил Касем. - Ваши ракеты сотрясают их жизни, вызывая тревогу и психические расстройства». По его словам, Ливан «никогда не станет частью «Великого Израиля».

«Хезболла» не капитулирует и будет защищать Ливан от «американо-израильской агрессии», заявил ее генеральный секретарь Наим Касем в письменном обращении к своим сторонникам.

По мнению Касема, соглашение между США и Ираном - лучший шанс положить конец «агрессии Израиля против Ливана». При этом он отвергает идею любого возможного соглашения с Израилем, которое включает в себя разоружение «Хезболлы».

«Никто за пределами Ливана не имеет права голоса в вопросах вооружений, сопротивления или организации внутренних дел Ливана, - уверяет Касем. - Это внутреннее дело Ливана, а не часть переговоров с врагом».

Генсек «Хезболлы» заявляет, что его группировка готова сотрудничать с ливанским правительством для достижения пяти целей: прекращения операций ЦАХАЛа на территории Ливана; вывода Армии обороны Израиля с территории Ливана; освобождения арестованных ливанских боевиков; возвращения мирных жителей Южного Ливана в свои дома; восстановления страны.

Он утверждает, что «Хезболла» поддерживает размещение регулярной ливанской армии к югу от реки Литани. Если же боевые действия продолжатся, Касем угрожает превратить Ливан в «ад» для Израиля. «Мы ответим на агрессию и нарушения и не вернемся к положению дел, существовавшему до 2 марта», - подчеркнул генсек «Хезболлы».

Заявление Касема было распространено после информации о том, что восемь военнослужащих израильской элитной дивизии «Голани» получили ранения во время операции на северном берегу реки Литани.

По утверждению телеканала Al Jazeera, боевики вступили в перестрелку с израильскими войсками на подступах к городу Заутар-эш-Шаркия, который служит оплотом «Хезболлы», и нанесли им урон. Целью израильской операции была ликвидация военной базы в этом районе, откуда производится запуск беспилотников-камикадзе, используемых для атак на израильские силы в Ливане.