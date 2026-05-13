У автогиганта большие проблемы: продает автосалоны

Германский концерн Mercedes-Benz продал все свои берлинские автосалоны канадскому предпринимателю, главе компании Alpha Auto Group Кулдипу Биллану, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в деловых кругах.

Речь идет о семи филиалах в Берлине, которые насчитывают около 1,5 тыс. сотрудников. Mercedes-Benz, по информации издания, планирует продать автосалоны и в Гамбурге, Мюнхене, а также в регионе Рейн - Рур, что может поставить под угрозу в общей сложности 8 тыс. рабочих мест.

Сотрудники магазинов в Берлине получили уведомление о сделке по электронной почте. Им предложили выбрать между денежной компенсацией или гарантией трудоустройства всего на один год. Затем текущие договоры должны быть расторгнуты и заключены новые.

Bild отмечает, что сотрудники берлинских автосалонов Mercedes-Benz на протяжении двух лет пытались не допустить продажи, но все их усилия к успеху не привели.