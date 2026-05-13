Опасения Израиля: Трамп может заключить «неудачную сделку»

Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном сделку, но не решить при этом ключевые вопросы, которые и стали причиной войны, передает CNN.

По словам источников телеканала, соглашение, которое частично сохранит ядерную программу, но при этом обойдет вопрос баллистики и поддержку «региональных марионеточных государств», приведет к тому, что Израиль будет считать войну незавершенной.

«Главная проблема в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку - любую сделку - с уступками в последнюю минуту», - утверждает израильский источник.

Хоть американские официальные лица заверили Израиль, что вопрос о запасах высокообогащенного урана в Иране будет решен, источник отметил, что очевидное исключение баллистических ракет и сети марионеток Тегерана из переговоров «является серьезным вопросом». Чиновники говорят, что частичное соглашение, которое не затрагивает некоторые ключевые возможности Ирана и одновременно снижает экономическое давление на страну, может стабилизировать режим и обеспечить ему приток денежных средств. Эти опасения, пишет CNN, подчеркивают разрыв между Трампом, который, видимо, не желает возобновлять войну, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который опасается завершения войны без достижения своих первоначальных целей.

На днях премьер-министр Израиля заявил, что в Иране «предстоит еще много работы», таким образом дав понять, что война против Тегерана еще не окончена.