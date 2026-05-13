Первые финалисты «Евровидения-2026»

В ночь с 12 на 13 мая в австрийской Вене прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», где 15 участников боролись за право представлять свою страну в финале конкурса.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал прошли представители Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Молдовы, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши.

Артисты из Португалии, Грузии, Черногории, Эстонии и Сан-Марино набрали наименьшее количество голосов.

Еще одна десятка стран-участниц финала определится во втором полуфинале конкурса, который состоится 14 мая. Кроме того, в финал автоматически проходят Франция, Германия, Италия, Великобритания, а также Австрия как страна-победительница «Евровидения-2025».

Финал состоится 16 мая в Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии.