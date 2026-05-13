Metallica вызвала землетрясение в Греции

Выступление рок-группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах привело к землетрясению. Об этом сообщает афинский Геодинамический институт, передает издание Ekathimerini.

«Более 80 тысяч человек посетили субботний концерт Metallica ... оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы из-за мероприятия», — говорится в сообщении.

На концерте Metallica исполнила кроме своих песен еще и вариации на музыку Микиса Теодоракиса из ленты «Грек Зорба».

В мае 2025 года выступление группы в Блэксберге (штат Вирджиния, США) также вызвало сейсмическую реакцию. Тогда пик активности пришелся на момент интро к главному хиту Enter Sandman, когда 60 тысяч человек начали активно подпрыгивать в такт.