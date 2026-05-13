Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа

Оценки американской разведки, несмотря на многомесячные удары США и Израиля, указывают на то, что Иран по-прежнему обладает значительным потенциалом баллистических ракет. Об этом пишет The New York Times.
Согласно сообщению, по мнению следствия, Иран сохранил значительную часть своих ракетных сил даже после продолжительных военных операций, направленных на его инфраструктуру.
Американские официальные лица пришли к выводу, что, хотя часть иранской сети производства и запуска ракет повреждена, страна продолжает поддерживать значительный оперативный арсенал и производственные мощности. Издание утверждает со ссылкой на данные американской разведки, что вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива.
«Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала», - утверждается в публикации.