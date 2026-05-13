Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа

Оценки американской разведки, несмотря на многомесячные удары США и Израиля, указывают на то, что Иран по-прежнему обладает значительным потенциалом баллистических ракет. Об этом пишет The New York Times.

Согласно сообщению, по мнению следствия, Иран сохранил значительную часть своих ракетных сил даже после продолжительных военных операций, направленных на его инфраструктуру.