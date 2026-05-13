Австрийские истребители против американских самолетов

Министерство обороны Австрии сообщило, что военно-воздушные силы страны подняли в воздух дежурные истребители после появления в небе двух американских самолетов, нарушивших воздушное пространство страны.

Представитель ведомства Михаэль Бауэр сообщил, что речь шла о двух самолетах PC-12/U-28A — это разведывательные и транспортные самолеты, которые используются в том числе для тактической разведки и переброски сил специального назначения.

По данным швейцарского издания 20 Minuten, два американских самолета пролетели над горным массивом Тотес-Гебирге в Верхней Австрии без необходимого разрешения. После этого австрийские Eurofighter были подняты на перехват, и американские самолеты вернулись в сторону Мюнхена.

В начале апреля Австрия отказывала США в разрешении на пролет военных самолетов, связанных с конфликтом вокруг Ирана.