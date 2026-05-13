Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете...

Соединенные Штаты ждут «новые поражения на поле боя», если не примут «законные требования» Ирана по урегулированию конфликта, утверждает официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талайиник.
«Если противник не примет законные и определенные требования народа Ирана в сфере дипломатии, ему следует ожидать повторения своих поражений на поле боя. Любая новая угроза, нападение или агрессия со стороны противника однозначно встретят незамедлительный, решительный и окончательный ответ, который заставит (противника) пожалеть (о своих действиях»), - цитирует его агентство IRNA.
Талайиник считает, что народ Ирана и в будущем останется победителем этой «навязанной войны». Он указал также, что якобы неоднократные случаи «бегства» американских кораблей из зоны конфликта являются свидетельством боеспособности иранской армии и Корпуса стражей исламской революции и их готовности дать «жесткий ответ, о котором противник пожалеет».
Накануне агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана, а именно: окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Иран восстановил доступ к 30 из 33 подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива, сообщает The New York Times.
Это больше всего беспокоит высокопоставленных чиновников, так как восстановление доступа к этим базам может представлять угрозу для проходящих по Ормузскому проливу американских военных кораблей и нефтяных танкеров.
Также отмечается, что риторика президента США Дональда Трампа о том, что армия Ирана потерпела сокрушительное поражение, резко контрастирует с тем, что спецслужбы США сообщают политикам за закрытыми дверями.
По последним отчетам, Иран в целом восстановил доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране и по-прежнему располагает примерно 70% мобильных пусковых установок и довоенного ракетного арсенала, отметили источники.