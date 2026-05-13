USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете...

обновлено 14:18
14:18 2498

Соединенные Штаты ждут «новые поражения на поле боя», если не примут «законные требования» Ирана по урегулированию конфликта, утверждает официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талайиник.

«Если противник не примет законные и определенные требования народа Ирана в сфере дипломатии, ему следует ожидать повторения своих поражений на поле боя. Любая новая угроза, нападение или агрессия со стороны противника однозначно встретят незамедлительный, решительный и окончательный ответ, который заставит (противника) пожалеть (о своих действиях»), - цитирует его агентство IRNA.

Талайиник считает, что народ Ирана и в будущем останется победителем этой «навязанной войны». Он указал также, что якобы неоднократные случаи «бегства» американских кораблей из зоны конфликта являются свидетельством боеспособности иранской армии и Корпуса стражей исламской революции и их готовности дать «жесткий ответ, о котором противник пожалеет».

Накануне агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана, а именно: окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

* * * 10:15

Иран восстановил доступ к 30 из 33 подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива, сообщает The New York Times.

Это больше всего беспокоит высокопоставленных чиновников, так как восстановление доступа к этим базам может представлять угрозу для проходящих по Ормузскому проливу американских военных кораблей и нефтяных танкеров.

Также отмечается, что риторика президента США Дональда Трампа о том, что армия Ирана потерпела сокрушительное поражение, резко контрастирует с тем, что спецслужбы США сообщают политикам за закрытыми дверями.

По последним отчетам, Иран в целом восстановил доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране и по-прежнему располагает примерно 70% мобильных пусковых установок и довоенного ракетного арсенала, отметили источники.

Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 90
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 2452
Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 2499
Киев под атакой беспилотников: гремят взрывы
Киев под атакой беспилотников: гремят взрывы обновлено 13:30
13:30 1992
Путин не ограничится Донбассом: Цель – Киев
Путин не ограничится Донбассом: Цель – Киев
11:53 3620
Председатель словацкого парламента у Ильхама Алиева
Председатель словацкого парламента у Ильхама Алиева новость дополнена; фото
12:22 875
Горит нефтестанция в Башкортостане
Горит нефтестанция в Башкортостане видео
10:53 1879
Пожар в Локбатане потушили
Пожар в Локбатане потушили
10:36 1438
Задержали замгенсека ООН
Задержали замгенсека ООН
10:27 3538
Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани
Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани видео
10:20 4893
Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа
Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа
02:47 5352

ЭТО ВАЖНО

Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 90
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 2452
Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наше требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 2499
Киев под атакой беспилотников: гремят взрывы
Киев под атакой беспилотников: гремят взрывы обновлено 13:30
13:30 1992
Путин не ограничится Донбассом: Цель – Киев
Путин не ограничится Донбассом: Цель – Киев
11:53 3620
Председатель словацкого парламента у Ильхама Алиева
Председатель словацкого парламента у Ильхама Алиева новость дополнена; фото
12:22 875
Горит нефтестанция в Башкортостане
Горит нефтестанция в Башкортостане видео
10:53 1879
Пожар в Локбатане потушили
Пожар в Локбатане потушили
10:36 1438
Задержали замгенсека ООН
Задержали замгенсека ООН
10:27 3538
Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани
Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани видео
10:20 4893
Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа
Американская разведка не согласна с заявлениями Трампа
02:47 5352
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться