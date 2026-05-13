Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани

В ночь на 13 мая Москва и ряд российских регионов подверглись атаке дронов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об «упавшем» дроне на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, где впоследствии произошел пожар. В его тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники. Пострадал один человек.

Еще один человек пострадал во время атаки беспилотников на станицу Тамань. «По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери», – говорится в сообщении кубанского оперштаба.

Российский ТГ-канал со ссылкой на спутниковые данные пишет, что пожар произошел на нефтебазе в порту Тамань.

Также российские СМИ сообщают о пожаре на Астраханском ГПЗ после «падения обломков БПЛА».