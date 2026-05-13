Мощные удары по Москве, Краснодару, Астрахани

В ночь на 13 мая Москва и ряд российских регионов подверглись атаке дронов.
Оперштаб Краснодарского края сообщил об «упавшем» дроне на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, где впоследствии произошел пожар. В его тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники. Пострадал один человек.
Еще один человек пострадал во время атаки беспилотников на станицу Тамань. «По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери», – говорится в сообщении кубанского оперштаба.
Российский ТГ-канал со ссылкой на спутниковые данные пишет, что пожар произошел на нефтебазе в порту Тамань.
Также российские СМИ сообщают о пожаре на Астраханском ГПЗ после «падения обломков БПЛА».
May 13, 2026
Ярославская область: Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославе произошло «попадание обломка сбитого БПЛА» в промышленный объект, никто не пострадал.
Москва: Мэр Сергей Собянин сообщил об одном сбитом беспилотнике, летевшем на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он.
Брянская область: Власти Брянской области также сообщили о двух пострадавших из-за атаки дрона на машину в селе Соловьевка у границы с Черниговской областью Украины и Беларусью.