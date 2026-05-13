Задержали замгенсека ООН

Жиль Мишо, заместитель генерального секретаря ООН по вопросам охраны безопасности, был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион на 45 минут - по всей видимости, из-за предыдущего визита в Газу.

Как сообщает Ynet утром 13 мая, инцидент, вероятно, произошел «вследствие ошибки при идентификации». Мишо в свою очередь отменил все запланированные встречи в Израиле, заявив, что нигде с подобным обращением не сталкивался.

Заместитель генсека ООН был задержан по прилету в Бен-Гурион. В ходе проверки у него изъяли паспорт и проводили в зону ожидания, где он провел около 45 минут. Там его расспрашивали о его официальном визите в Газу в августе 2025 года, который был осуществлен в координации с Израилем.

После инцидента Мишо заявил, что подобное обращение с высокопоставленным сотрудником ООН недопустимо. В знак протеста он объявил об отмене всех запланированных официальных встреч в Израиле и намерен покинуть страну в ближайшее время.

С какой целью Мишо прибыл в Израиль, не уточняется.