Дата-центры на орбите Земли

Google и SpaceX ведут переговоры о запуске орбитальных дата-центров в космосе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Потенциальное соглашение появилось на фоне подготовки SpaceX к IPO на $1,75 трлн позже в этом году, где компания продвигает идею, что космические дата-центры уже в ближайшие годы могут стать самым дешевым местом для размещения ИИ-вычислений. Это также происходит после соглашения Anthropic с SpaceX на прошлой неделе об использовании вычислительных ресурсов дата-центра SpaceXAI ( ранее xAI ) в Мемфисе, штат Теннесси, с потенциальной возможностью сотрудничества над орбитальными центрами в будущем.

Сообщается, что Google также ведет переговоры с другими ракетно-космическими компаниями. Кроме того, корпорация планирует запустить прототипы спутников к 2027 году в рамках инициативы Project Suncatcher, анонсированной в конце прошлого года.