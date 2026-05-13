Получить гражданство Польши будет сложнее

Министерство внутренних дел Польши работает над пакетом законодательных изменений, гарантирующих, что польский паспорт получат лица, реально связанные с польской культурой и государством. Об этом сообщает Polsat News.

Предложение, над которым работает МВД, предусматривает продление срока легального проживания до восьми лет. Он должен состоять из трех лет временного проживания и пяти лет постоянного проживания, что, как объясняет ведомство, позволит тщательно оценить отношение кандидата.

Планируется ввести государственный экзамен; этот экзамен будет иметь форму теста по истории и конституционным ценностям и должен подтвердить, что будущий гражданин понимает и принимает основы Польши и Европейского союза.

Следующим элементом должно быть подтверждение лояльности. «Обязанность составить акт лояльности и требование налогового резидентства является гарантией того, что кандидат увязывает свои жизненные и экономические интересы исключительно с Польшей», – сообщило МВД.