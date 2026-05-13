Россия атакует Украину: под огнем Сумы, Полтава, Днепр, Одесса, Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по стране в течение последних суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вчера в течение дня под ударами находились 14 областей (…) На всех уровнях наши военные противодействуют», — сообщил Зеленский.
Два ребенка получили ранения в результате российской атаки в Сумской области вечером 12 мая, 13-летний подросток в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Григоров в Telegram.
«13-летний ребенок пострадал от российской атаки на Сумщине. Российский дрон попал по гражданской инфраструктуре Белопольской общины. Ребенок был рядом с местом попадания», - сообщил он.
Также в Белопольской общине в результате атаки российского БПЛА пострадал еще один несовершеннолетний – 17-летний юноша получил ранения. Ночью его доставили в больницу.
Полтава подверглась атаке РФ, есть попадание в электроподстанцию, без света остались более 7 тыс. потребителей, сообщил в среду председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дьяковнич в соцсетях.
По его словам, информации о травмированных пока не поступало.
По данным и. о. мэра Полтавы Екатерины Ямщиковой, в Полтавской общине от взрывной волны повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов.
Ночью российская армия атаковала дронами промышленную инфраструктуру Одесской области.
В Одесской области российские войска атаковали ночью промышленные объекты и склады, сообщил в среду председатель Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях.
По его словам, возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.
«Прошло без пострадавших», - указал глава ОВА.
Кривой Рог и Днепр сегодня утром подверглись атаке российских дронов. Об этом сообщили в среду председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях.