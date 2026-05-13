Россия атакует Украину: под огнем Сумы, Полтава, Днепр, Одесса, Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по стране в течение последних суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Вчера в течение дня под ударами находились 14 областей (…) На всех уровнях наши военные противодействуют», — сообщил Зеленский.

Два ребенка получили ранения в результате российской атаки в Сумской области вечером 12 мая, 13-летний подросток в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Григоров в Telegram. «13-летний ребенок пострадал от российской атаки на Сумщине. Российский дрон попал по гражданской инфраструктуре Белопольской общины. Ребенок был рядом с местом попадания», - сообщил он. Также в Белопольской общине в результате атаки российского БПЛА пострадал еще один несовершеннолетний – 17-летний юноша получил ранения. Ночью его доставили в больницу.

*** 11:15 Полтава подверглась атаке РФ, есть попадание в электроподстанцию, без света остались более 7 тыс. потребителей, сообщил в среду председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дьяковнич в соцсетях. По его словам, информации о травмированных пока не поступало. По данным и. о. мэра Полтавы Екатерины Ямщиковой, в Полтавской общине от взрывной волны повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов.