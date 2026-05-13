Производителям микросхем придется туго

Азиатские производители микросхем выражают серьезную обеспокоенность в связи с возможными сбоями в цепочках поставок на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейшие технологические гиганты уже начали пересматривать свою логистическую стратегию.

Согласно информации, ряд ведущих компаний, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung Electronics, заявили, что потенциальное закрытие Ормузского пролива может оказать критическое влияние на транспортировку нефти и других жизненно важных ресурсов. В отчете отмечается, что компании разрабатывают меры предосторожности и альтернативные планы для предотвращения возможных убытков в случае затяжного конфликта в регионе.