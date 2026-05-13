Закир Гасанов в Словакии

Находящийся с официальным визитом в Словацкой Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в Международной конференции и посетил выставку обороны и безопасности IDEB (International Defence Exhibition Bratislava).

После ознакомления с представленной на выставке продукцией оборонной промышленности было продемонстрировано обезвреживание взрывного устройства, усовершенствованного с применением робототехники, показана атака колесной и гусеничной техники с использованием БПЛА Patron FPV.

В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Чешской Республики Яромиром Зуной. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.