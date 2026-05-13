Председатель словацкого парламента у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши.

Подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами развивается и охватывает различные сферы, глава государства коснулся роли межпарламентских отношений в расширении двусторонних связей, основанных на взаимном уважении, дружбе и партнерстве.

Отметив важность визита Рихарда Раши в нашу страну с представительной делегацией, президент Ильхам Алиев сказал, что это является еще одним показателем нашего партнерства.

Выразив от имени делегации признательность за прием, гость подчеркнул, что для них честь встретиться с главой нашего государства.

Рихард Раши поблагодарил президента Азербайджана за его первый официальный визит в Словакию.

С удовлетворением отметив, что неоднократно посещал нашу страну, гость сказал, что в рамках визита в Азербайджан в 2022 году он побывал в Шуше. Гость сообщил, что и в ходе нынешнего визита посетит Карабах, где ознакомится с проводимой там строительно-восстановительной работой, а также с деятельностью Карабахского университета в Ханкенди.

Рихард Раши поздравил главу нашего государства с достижениями, связанными с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев рассказал о принимаемых нашей страной мерах по укреплению мира, сказал, что между нашими странами уже налаживаются торговые отношения, в частности из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Словакией установились отношения стратегического партнерства, отмечен высокий уровень политических связей.

Было затронуто участие словацких компаний в восстановлении села Баш Гарвенд Агдамского района, подчеркнуто, что это является показателем азербайджано-словацкой дружбы.

На встрече было обсуждено сотрудничество в рамках международных межпарламентских институтов, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей в торгово-экономической, энергетической сферах, в области оборонной промышленности, образования, гуманитарной деятельности, современных технологий, культуры, спорта, туризма и в других направлениях.

Было отмечено, что в скором времени начнут осуществляться прямые авиарейсы между Баку и Братиславой, что внесет вклад в расширение туризма и контактов между людьми.