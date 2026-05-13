Путин не ограничится Донбассом: Цель – Киев

Высшее военное командование России убедило президента страны Владимира Путина в том, что до осени российские войска якобы смогут полностью захватить Донбасс. Вслед за этим глава Кремля намерен ужесточить свои требования в отношении украинских территорий. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух анонимных собеседников, контактирующих с российским лидером, и еще двух лиц, знакомых с вопросом, а также на оценки украинской разведки.

По данным газеты, конечной целью Кремля остается контроль над Киевом и Одессой.

Путин рассчитывал убедить Дональда Трампа заставить украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от оставшейся части Донецкой области, чтобы компенсировать замедление продвижения на линии фронта. Соответствующее предложение он озвучил на саммите на Аляске в августе 2025 года. И хотя США рассматривали этот вариант, Трамп не стал навязывать подобное соглашение Украине.

Если ранее Кремль пытался создать иллюзию того, что медленно, но неотвратимо «дожимает» Украину, то теперь риторика Путина изменилась.

«В дальнейшем Путин планирует поднять цену любого прекращения огня, усиливая территориальные претензии России», — сообщили журналистам три информированных источника.

По словам собеседников FT, знакомых с позициями обеих сторон, сейчас и Россия, и Украина считают шансы на возобновление мирных переговоров при посредничестве США крайне низкими — даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

На текущий момент Путин сосредоточен на захвате как можно большей части украинской территории и дальнейшем расширении своих требований. Тем временем официальный Киев считает себя «менее уязвимым» к давлению со стороны США относительно поспешной и невыгодной сделки. Этому способствовала остановка российского продвижения и успешные удары беспилотников в глубоком тылу противника.

Один из украинских чиновников в комментарии для FT отметил, что американская сторона не добилась «никакого прогресса со стороны России» и что «все, о чем можно было договориться, уже сделано».

По информации украинских СМИ, США якобы пытаются продвинуть идею временного соглашения, предлагая Москве частичное ослабление санкций в обмен на прекращение боевых действий. Источник журналистов во властных структурах подтвердил существование такой инициативы, однако уточнил, что ее авторство (США или РФ) остается неясным. По данным разведки, предложение возникло в ходе прямых контактов между Вашингтоном и Москвой.

12 мая Дональд Трамп публично заявил, что у него отсутствует взаимопонимание с Путиным по вопросу требований РФ о полном контроле над украинским Донбассом.