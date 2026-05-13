Учения НАТО в Сербии

Маневры под названием «НАТО – Сербия» проводятся в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» и продлятся до 23 мая.

Впервые в истории Сербии в этой балканской стране проводятся совместные военные учения с НАТО, сообщило сербское Минобороны.

Учения проходят на полигоне «Боровац» с участием около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции.

Военные отработают тактику в миротворческих операциях (обеспечение безопасности базы, работа на КПП, контроль массовых скоплений людей и городские бои).

За ходом следят наблюдатели из Североатлантического альянса, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии.