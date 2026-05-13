Список адресов, где будут предоставляться услуги по продаже и забою жертвенных животных

Для обеспечения забоя и продажи жертвенных животных в здоровых и комфортных условиях в этом году по всему Азербайджану, включая Нахчыванскую Автономную Республику, будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных в 134 пунктах. Из них 76 будут предлагать как забой, так и продажу, 27 — только продажу жертвенных животных, а 31 — только услуги по забою животных.

В этих пунктах населению будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кроме того, в ряде регионов в координации с Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) будут установлены передвижные пункты забоя животных для обеспечения забоя и продажи жертвенных животных под ветеринарным контролем.

Также планируется доставка мяса жертвенных животных гражданам в праздничные дни по заказам через торговые сети, действующие в стране и обладающие соответствующей инфраструктурой.

Подробную информацию по этому вопросу предоставят сами торговые сети.

Информацию о пунктах продажи и забоя жертвенных животных в Азербайджане можно получить, перейдя по ссылке https://afsa.gov.az/az/qurban-bayrami-2026.