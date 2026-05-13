75 дней без интернета

В среду в Иране продолжается общенациональная блокировка интернета уже 75-й день, сообщила организация NetBlocks, занимающаяся защитой цифровых прав, предупредив, что ограничения подпитывают опасения по поводу слежки, коррупции и онлайн-мошенничества.

Отключение интернета длилось более 1776 часов, сообщила компания NetBlocks в своем сообщении на X, добавив, что поддерживаемые правительством «профессиональные» интернет-программы и выборочное внесение в «белые списки» привели к спекуляции и ослаблению цифровой безопасности.