Теперь Америка изучает боевой опыт Украины

Пентагон отправил своих военных в Украину, чтобы они переняли у украинцев опыт работы с беспилотниками, заявил глава Министерства войны Пит Хегсет, добавив, что сам одобрил соответствующее решение.

«Министр армии Дрисколл назвал Украину Кремниевой долиной войны... Думаю, мы с этим согласимся. И исход войны действительно имеет значение для американских интересов. Существует ли политика, запрещающая высокопоставленным чиновникам ведомств ездить в Украину? Поддерживаете ли вы поездки чиновников туда, или против?» — обратился сенатор Митч Макконнелл к Хегсету. Хегсет ответил, что уже много чиновников ездили в Украину, в результате таких поездок США многому научились.

«Я лично одобрил направление дополнительного персонала туда, чтобы учиться на этом поле боя использовать беспилотники, как в наступлении, так и в обороне, чтобы гарантировать, что мы вынесем все возможные уроки из этого конфликта и учтем их в режиме реального времени. В частности, в том, как мы защищаемся и переходим в наступление во времена, когда необходимо доминирование беспилотников. И именно поэтому в рамках этого бюджета тратится так много на доминирование беспилотников. Возьмите уроки, полученные в Украине и на других полях сражений», — заявил Хегсет.