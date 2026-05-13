Диверсия на железной дороге в России

В Яковлевском округе Белгородской области РФ с рельсов сошла половина вагона электрички, предварительной причиной аварии назван подрыв железнодорожных путей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства», - написал губернатор.
По его данным, машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.