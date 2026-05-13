Наводнение в Турции: есть пострадавшие

Сильные ливни повлекли за собой мощные наводнения в районе у черноморского побережья Турции, затопив дома и предприятия и смыв автомобили. Об этом сообщает AP.

В результате непогоды по меньшей мере 12 человек госпитализированы с легкими травмами.

Ливневые дожди поздно вечером во вторник повлекли за собой разлив рек в районе Хавза провинции Самсун, в результате чего вода хлынула по улицам, смывая автомобили и обломки.

Подвалы и первые этажи нескольких построек оказались под водой.

Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Некоторые добрались до больницы самостоятельно, а другим оказали помощь медицинские бригады.

Для спасения оказавшихся в ловушке жителей и уборки мусора были привлечены пожарные, полиция и спасательные команды.