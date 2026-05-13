Суд разрешил Трампу взимать пошлины

Ранее администрация Трампа обжаловала решение Федерального суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке, который 7 мая постановил, что глобальные пошлины на импорт в размере 10%, введенные в феврале, не имеют законных оснований. Президент США ввел их после того, как в Верховный суд отменил его глобальные «пошлины освобождения», объявленные в апреле 2025 года.

Апелляционный суд удовлетворил требования о немедленной «административной приостановке» применения судебного запрета на пошлины, заморозив его действие на время рассмотрения аргументов обеих сторон. При этом суд изучает вопрос о приостановке исполнения решения на весь срок апелляционного процесса.

До дальнейшего уведомления тарифы продолжат действовать для двух компаний и штата Вашингтон, подавших в суд на администрацию. У истцов, оспаривающих законность импортных пошлин Трампа, есть семь дней на подачу возражений.