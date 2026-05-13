В Турции облавы на сторонников «Исламского государства»

В Турции силовики задержали более 300 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство», сообщило МВД Турции.
Массовые аресты прошли почти в полусотне регионов страны.
«В 47 провинциях в результате совместной операции управлений полиции, разведки и прокуратуры против ИГ задержаны 324 подозреваемых. Среди них те, кто был в розыске, ранее состоял в рядах ИГ или оказывал группировке финансовую помощь», – отмечается в заявлении Министерства внутренних дел Турции.