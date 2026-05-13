Итальянские тральщики идут к Ормузу

Два итальянских тральщика направляются сначала в восточное Средиземноморье, а затем в Красное море, чтобы быть ближе к Ормузскому проливу. Об этом сообщил министр обороны республики Гуидо Крозетто в ходе выступления на совместном заседании комитетов по иностранным делам и обороне обеих палат парламента.

«Если будет достигнуто мирное соглашение, всем подразделениям союзных стран потребуется почти месяц навигации, чтобы достичь Персидского залива. В качестве меры предосторожности мы организуем размещение двух тральщиков в непосредственной близости к проливу: сначала в восточном Средиземноморье, затем в Красном море», — сказал министр. Он уточнил, что эти действия осуществляются в рамках текущих миссий, таких как Mediterraneo Sicuro и Aspides.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни пояснил, что речь не идет о новой военной миссии в Персидском заливе. «Мы привержены миру и участию в международной коалиции [по обеспечению судоходства в Ормузском проливе], но это будет возможно только после прекращения боевых действий в регионе», — сказал он.