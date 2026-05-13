100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта

Весенне-летняя наступательная кампания российской армии на пятом году конфликта пока не демонстрирует значительного прогресса. Напротив, согласно имеющимся данным, за апрель российские силы утратили контроль над примерно 119 квадратными километрами территории. Однако потепление и появление густой растительности создают благоприятные условия для расширения масштабов наступления. Похоже, российское командование окончательно определило приоритетную цель весенне-летней кампании этого года: захват оставшейся части Донецкой области — городов Константиновка, Краматорск и Славянск. Недавно президент России Владимир Путин впервые допустил, что боевые действия могут скоро закончиться, добавив, что армия приближается к «поставленным целям». Несомненно, Кремль намерен установить полный контроль над Донбассом, и в этой связи ожидается подготовка к широкомасштабным операциям. Одним из главных векторов удара, как предполагается, станет Покровское направление. Стоит напомнить, что в прошлом году российское командование уже заявляло о полном контроле над этим городом, однако часть Покровска по-прежнему удерживается украинскими силами.

Украинское командование сообщает, что по состоянию на первую половину мая российская армия сосредоточила на Покровском направлении более 100 000 военнослужащих. Согласно сводкам группировки войск «Восток» ВСУ, ситуация в данном секторе остается предельно сложной. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Васильевка, Удачное, Муравка и Молодецкое. Командование ВСУ оценивает численность сил противника на данном участке фронта в более чем 100 тысяч человек. По информации Генштаба ВСУ, вчера, 12 мая, на Покровском направлении российские силы 32 раза атаковали позиции украинских войск, однако все атаки были отбиты. Во время трехдневного перемирия, действовавшего с 9 по 11 мая 2026 года, российские подразделения проявляли активность и проводили перегруппировку сил в Покровске и Мирнограде, а также на подступах к ним. На Покровском направлении российская армия стремится полностью захватить Покровск и Мирноград, а также установить контроль над Гришино. Этот небольшой, но важный населенный пункт расположен к северу от Покровска. Российские войска пытаются закрепиться в Гришино, там идут интенсивные стрелковые бои. По последним данным, в район Покровска была переброшена 90-я гвардейская танковая дивизия. Использование этого элитного соединения указывает на то, что на данном направлении планируется продолжение активного наступления. Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск в Донецкой области за последние 24 часа. Согласно актуальным картам, россияне продвинулись к поселку Закитное и взяли под контроль «серую зону» к югу от него. Закитное расположено к востоку от стратегически важных городов — Лимана и Славянска. Ранее эксперты DeepState уже сообщали о продвижении РФ в этом регионе, в частности об успехах в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

Также аналитики отмечали продвижение российских сил в районе Закитного 11 мая. Тогда армия РФ продвинулась южнее этого населенного пункта, фактически дойдя до соседней Каленики. Американский институт изучения войны (ISW) сообщает, что российская сторона воспользовалась объявленным перемирием, действовавшим до 11 мая, для переброски на фронт дополнительных резервов. Украинский военный эксперт Денис Попович считает, что на следующем этапе весенне-летней кампании российская армия сосредоточит усилия на продвижении в Донецкой и Запорожской областях. «Об их задачах в Донецкой области знают все — это захват Славянско-Краматорской агломерации. В Запорожье их намерения также понятны: попытка обхода Орехова и создание единого фронта наступления на областной центр», — отметил военный обозреватель. Он также добавил, что сейчас продолжаются бои за Волчанск, где силам обороны Украины удалось добиться тактического продвижения. «Кстати, бои за Волчанск длятся уже два года — именно столько времени прошло с момента начала первого наступления российской армии на севере Харьковской области», — подчеркнул Попович. По его оценкам, в Харьковской и Сумской областях баланс сил на данный момент остается примерно равным.