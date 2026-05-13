Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых пригородах возможен кратковременный небольшой дождь. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

14 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 23-27 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном ожидается сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки. Местами прогнозируются кратковременные ливни, грозы и град. Утром и вечером в отдельных горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха по районам ночью составит 14-18, днем - 26-31 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 7-12, днем - 15-20, местами до 24-26 градусов тепла.