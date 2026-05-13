В Иране Эмираты считают «вторым Израилем»

Представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно считать вторым Израилем из-за их поддержки еврейского государства.

«Объединенные Арабские Эмираты, по сути, можно считать вторым Израилем, поскольку «военный» Израиль расположен на оккупированных [палестинских] территориях, а Абу-Даби рассматривается как экономическое крыло Израиля», - приводит его слова пресс-служба иранского парламента.

По мнению Салими, власти ОАЭ не пользуются поддержкой среди своего населения и давно перестали отстаивать интересы страны, в результате чего вынуждены опираться на других и играть на стороне США и Израиля.