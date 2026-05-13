Коллегия адвокатов будет сотрудничать с PASHA Holding

13:57 345

Коллегия адвокатов Азербайджана и PASHA Holding подписали меморандум о сотрудничестве по проекту LEGIS Hüquq Forumu («LEGIS Правовой форум»).

Церемония подписания состоялась в рамках расширенного заседания президиума Коллегии и торжественной церемонии принесения присяги кандидатами в адвокаты.

Документ предусматривает взаимодействие в реализации совместных проектов в сфере юридической помощи, координацию в области применения современных технологий и достижений науки, организацию и проведение совместных семинаров, тренингов, конференций и академических мероприятий, обмен информацией по различным отраслям законодательства, а также совместную работу по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства.

Председатель Коллегии Анар Багиров в своем выступлении отметил, что за последние годы возглавляемая им структура существенно расширила сотрудничество с представителями государственного и частного секторов и выстраивает партнерские отношения с различными организациями. Подчеркивалось, что подписание меморандума о сотрудничестве с PASHA Holding по проекту «LEGIS Правовой форум» будет иметь важное значение для дальнейшего укрепления взаимодействия сторон. Багиров также упомянул ранее подписанный меморандум о сотрудничестве между Коллегией и PASHA Bank, высоко оценив это партнерство.

Выступившая на мероприятии директор департамента правовых и государственных отношений PASHA Holding, руководитель организационного комитета «LEGIS Правового форума» Айтадж Гасымова назвала подписание меморандума о сотрудничестве с Коллегией весьма позитивным событием и отметила его важное значение для развития институционального сотрудничества в правовой сфере. Она подчеркнула, что подобное сотрудничество будет способствовать внедрению современных подходов в правовой сфере, развитию профессиональной правовой среды и реализации совместных проектов в области юридической помощи. Инициативы, которые будут реализованы в рамках сотрудничества с Коллегией, позволят добиться устойчивых и значимых результатов в правовой сфере.

