Грэм – за смену посредника в переговорах с Ираном

Американский сенатор Линдси Грэм в жесткой форме раскритиковал Пакистан и призвал сменить посредника в переговорах между США и Ираном. По его словам, «Пакистан, вероятно, укрывает на своей территории часть иранских военных самолетов».

Американский сенатор заявил, что он очень раздосадован таким «поведением Пакистана».

«Я не доверяю Пакистану ни на йоту. Если у них действительно есть иранские самолеты, размещенные на пакистанских базах для защиты иранских военных объектов, это говорит мне о том, что нам, возможно, следует поискать кого-то другого в качестве посредника. Неудивительно, что эта чертова затея никуда не движется!» — заявил сенатор на слушаниях в Сенате.