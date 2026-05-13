Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Красные линии Китая

Китай установил четыре красные линии в отношениях с США, которые не должны подвергаться сомнению, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. Это тайваньский вопрос; демократия и права человека; пути и политические системы; право Китая на развитие.

Президент США Дональд Трамп 13 мая прибудет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина впервые с 2017 года. Договоренность о поездке была достигнута на встрече лидеров в Пусане в октябре 2025 года; тогда же стороны согласовали будущий ответный визит Си в США, даты которого могут объявить по итогам переговоров.

Основные мероприятия пройдут 14–15 мая: официальная церемония встречи, переговоры с лидером КНР, посещение храма Неба, государственный банкет, а затем неформальные переговоры. Лидеры обсудят продление торгового перемирия, заключенного в октябре 2025 года и истекающего в ноябре 2026-го. По сообщению Reuters, Вашингтон ожидает от Пекина новых закупок американской продукции — сои, мяса, энергоносителей, а также крупной сделки по самолетам Boeing: примерно 500 Boeing 737 Mах и около дюжины широкофюзеляжных лайнеров. Китай, в свою очередь, будет добиваться смягчения ограничений на поставки полупроводников и оборудования для их производства. США также рассчитывают получить гарантии стабильных поставок редкоземельных металлов и обсудить создание канала коммуникаций по искусственному интеллекту.

По итогам визита Трампа могут быть запущены два новых межправительственных механизма: Совет по торговле и Совет по инвестициям, которые должны помочь развивать двусторонние связи Китая и США, не нарушая красных линий в сфере национальной безопасности. Президент США также заявил, что намерен обсудить с Си поставки американского оружия Тайбэю.

В американскую делегацию вошли руководители крупных компаний, включая основателя Tesla Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука и других. Как пишет Semafor, Трамп в последний момент добавил в список членов делегации главу Nvidia Дженсена Хуанга.

