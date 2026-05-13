Глава «Моссада» тайно посещал Эмираты

Глава «Моссада» Давид Барнеа как минимум дважды тайно посещал Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном для координации действий в конфликте, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников и источник, знакомый с ситуацией.

В статье говорится, что Барнеа посетил ОАЭ в марте и апреле.

Согласно информации, Израиль и ОАЭ продемонстрировали тесную координацию в сфере безопасности во время войны, при этом Израиль направил в ОАЭ батареи системы «Железный купол» и военнослужащих для защиты от иранских снарядов.

В материале также говорится, что ОАЭ наносили удары по Ирану, в том числе атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе.