Америка оставила за бортом футболистов Ирака

Пять игроков сборной Ирака не получили въездные визы в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает агентство Shafaq News.

Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замили сообщил, что причины такого решения неизвестны. Также он назвал этих футболистов «ключевыми игроками» команды. Аль-Замили уточнил, что иракская сторона направит обращение в Международную федерацию футбола (FIFA).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Ирака сыграет с командами Франции, Норвегии и Сенегала.

Иракцы впервые за 40 лет квалифицировались на чемпионат мира.