Зеленский в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Румынию.

«Прибыли вместе с первой леди в Румынию. Сегодня здесь проходит саммит стран «Бухарестской девятки» при участии стран Северной Европы. Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны общие решения и совместная работа, чтобы безопасности для всех стало больше.

Будем привлекать дополнительные ресурсы для нашей обороны и расширять формат Drone Deals.

Елена встретится с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Благодарим всех, кто с Украиной», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.