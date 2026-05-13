Azer Turk Bank запустил кампанию по потребительским кредитам для работников сферы связи и информационных технологий

Процентная ставка по потребительским кредитам сроком до одного года составляет 9,9% годовых. Кредиты предоставляются на срок до 59 месяцев, при этом комиссия начинается от 0%. Для кредитов сроком более одного года размер годовой процентной ставки и сервисного сбора зависит от ежемесячного дохода заемщика.

Государственный Azer Turk Bank предлагает сотрудникам, работающим в сфере связи и информационных технологий, потребительские кредиты без поручителя на выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 80 000 манатов.

Физические лица, имеющие кредиты в других банках, могут получить рефинанс кредит в Azer Turk Bank на более выгодных условиях - с более низкой процентной ставкой, увеличенным сроком или более удобными ежемесячными платежами.

Для получения кредита в размере до 80 000 манатов сроком на 3 или 4 года банк предлагает ставки 11,5% и 12,5% годовых соответственно. Кроме того, клиенту достаточно погасить обязательства в другом банке на сумму не менее 5 000 манатов, чтобы оформить кредит без комиссии в atb.

Оформить кредит можно онлайн на сайте https://atb.az, а также через мобильное приложение atb360. Кампания действует до 30 мая 2026 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.