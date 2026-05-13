Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Расхитители топлива возместили ущерб и вышли на свободу

Ширванский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего начальника пункта снабжения Имишлинского департамента Управления топливно-энергетическими ресурсами ЗАО «Азербайджанские железные дороги», 58-летнего Эльданиза Садыгова, и арестованного вместе с ним машиниста магистрального локомотива Имишлинского участка управления локомотивами Службы управления поездами департамента инфраструктуры «Азербайджанских железных дорог», 34-летнего Фамиля Солтанова.

Как сообщает haqqin.az, Эльданиз Садыгов и Фамиль Солтанов получили уступку, поскольку полностью выплатили компенсацию в размере 107 000 манатов, установленную судом первой инстанции. Оба подсудимых были освобождены из зала суда на основании статьи 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса Азербайджана.

Протест, поданный прокуратурой против приговора, и жалобы, поданные АЖД, также были полностью удовлетворены. Подсудимым было предписано удовлетворить дополнительные гражданские иски. Эльданиз Садыгов и Фамиль Солтанов обвинялись в присвоении и продаже тонн дизельного топлива и мазута, выделенных для движения локомотивов.

В ходе следствия выяснилось, что официальные документы содержали ложную информацию, например, о запуске дополнительных маршрутов, несмотря на то что локомотивы фактически не работали и топлива было достаточно. На основании этих ложных документов было изъято и продано большое количество дизельного топлива и масла, а вырученные средства были разделены между обвиняемыми. В ходе судебного разбирательства они признались в присвоении 70 тонн дизельного топлива и выразили сожаление по поводу своих действий.

В результате противоправных действий обвиняемых государственное учреждение понесло ущерб в размере 107 тысяч манатов.

Ленкоранский суд по тяжким преступлениям приговорил Э.Садыгова к 6 годам лишения свободы, Ф.Солтанова — к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

