Расхитители топлива возместили ущерб и вышли на свободу

Как сообщает haqqin.az, Эльданиз Садыгов и Фамиль Солтанов получили уступку, поскольку полностью выплатили компенсацию в размере 107 000 манатов, установленную судом первой инстанции. Оба подсудимых были освобождены из зала суда на основании статьи 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса Азербайджана.

Протест, поданный прокуратурой против приговора, и жалобы, поданные АЖД, также были полностью удовлетворены. Подсудимым было предписано удовлетворить дополнительные гражданские иски. Эльданиз Садыгов и Фамиль Солтанов обвинялись в присвоении и продаже тонн дизельного топлива и мазута, выделенных для движения локомотивов.

В ходе следствия выяснилось, что официальные документы содержали ложную информацию, например, о запуске дополнительных маршрутов, несмотря на то что локомотивы фактически не работали и топлива было достаточно. На основании этих ложных документов было изъято и продано большое количество дизельного топлива и масла, а вырученные средства были разделены между обвиняемыми. В ходе судебного разбирательства они признались в присвоении 70 тонн дизельного топлива и выразили сожаление по поводу своих действий.

В результате противоправных действий обвиняемых государственное учреждение понесло ущерб в размере 107 тысяч манатов.

Ленкоранский суд по тяжким преступлениям приговорил Э.Садыгова к 6 годам лишения свободы, Ф.Солтанова — к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.